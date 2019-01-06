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Девушка-подросток погибла в батутном парке в Тюмени
6 января 2019, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Девушка-подросток скончалась в одном из батутных парков Тюмени. По словам сестры погибшей, девушка приехала в гости из города Карабаш Челябинской области.
Трагедия произошла вечером 5 января, сообщает 72.RU. Девушка пошла в батутный парк "Атмосфера" вместе с братом и сестрой. По словам сестры погибшей, которая стала очевидцем произошедшего, девушка упала после очередного прыжка и тут же посинела.
"На месте медиков не было, в батутном парке нам только принесли нашатырь. Когда приехали врачи, они сказали, что она умерла. Её пытались реанимировать, но не смогли", - рассказала родственница. Переломов и травм при осмотре врачи не обнаружили. Одной из возможных причин гибели подростка могут быть проблемы с сердцем.
Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сообщила, что точная причина смерти девушки устанавливается. Ход доследственной проверки взят под личный контроль руководством следственного управления по Тюменской области.
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