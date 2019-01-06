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После женитьбы на "Мисс Москва-2015" король Малайзии отрёкся от престола
6 января 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола. Такое решение является беспрецедентным в истории страны. Несколько месяцев назад бывший монарх связал себя узами брака с российской красавицей.
Супруг "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной и по совместительству король Малайзии добровольно отрёкся от престола. В истории страны такое произошло впервые. Решение об отречении монарха вступает в силу немедленно, сообщает Мир24.
Мухаммад V не сообщил о причинах своего поступка. В официальном заявлении сказано, что Его Величество намерен вернуться в родной Келантан для улучшения жизни его населения.
Несмотря на громкий титул, должность короля в Малайзии является выборной. Новый монарх избирается раз в пять лет из девяти султанов, наследных правителей штатов. Мухаммад V должен был покинуть должность лишь в 2021 году.
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