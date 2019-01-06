В Саудовской Аравии женщин начнут уведомлять о разводе

Жительницы Саудовской Аравии теперь будут узнавать о своём разводе через СМС. Раньше мужчина мог развестись с женщиной, даже не сообщив ей об этом. Тем самым власти хотят приблизить страну к западным стандартам.

Нововведение стало частью модернизации саудовского общества, которую активно проводит наследный принц Мохаммед бин Салман, сообщает Мир24. По словам саудовских юристов, ранее в стране часто встречались случаи, когда мужчины утаивали от своих жён факт развода, чтобы не платить алименты. Многочисленные жалобы со стороны женщин повлияли на принятие нового закона. Теперь власти обязали суды уведомлять саудовских жительниц о расторжении брака по СМС.

Политика наследного принца Мохаммеда бин Салмана во многом направлена на защиту прав женщин. Недавно жительницам Саудовской Аравии разрешили водить машину, а некоторых самых смелых приняли на работу в качестве пожарных.