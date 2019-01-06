Дачников обязали оповещать властей о перестройке своих домов

Владельцы земельных участков будут обязаны уведомлять местные власти о планах по строительству и реконструкции домов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росреестр.

Хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию жилого или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.

В случае отсутствия такого уведомления у владельца могут возникнуть проблемы при регистрации прав собственности, кроме того, власти могут потребовать признать жилой дом самостроем.

Если стройку или реконструкцию начали до 4 августа 2018 года, то до 1 марта подать документы для госрегистрации прав или для постановки на кадастровый учет можно без уведомления.

А начиная с 1 марта 2019 года процедура уведомления властей через подачу заявления в администрацию, в чьем ведении находится дачный участок, станет для дачников обязательной.