Сербский патриарх поставил под вопрос репутацию Варфоломея

Сербский патриарх Ириней заявил, что единоличное решение Варфоломея о предоставлении Украине автокефалии поставил под вопрос репутацию всей Константинопольской патриархии.

Религиовед оценил подписание томоса об автокефалии ПЦУ патриархом Варфоломеем

По мнению Иринея, такой вопрос должен был решаться всеми поместными церквями, сообщает РИА Новости. Патриарх выразил мнение, что Варфоломей мог руководствоваться личными договорённостями "с другими силами этого мира" при подписании томоса.

"Предоставление Украине автокефалии не канонической природы, а политической – желание одной части мировых сил, заняв Украину, подойти ближе к России и получить надзор за этой страной и Москвой", - считает предстоятель СПЦ.