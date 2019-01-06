//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ: певица Саша Савельева уже не может скрывать беременность
- Бузова намекнула, что снова влюблена
- Эксперты установили причину смерти Криса Кельми
- Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
12-летнего мальчика, которого унесло волной в море, спас неравнодушный прохожий
6 января 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, на ялтинской набережной с пирса в воду смыло 12-летнего ребенка. Мальчик мог утонуть, если бы не своевременная помощь оказавшегося рядом прохожего, пишут «Аргументы недели-Крым».
Инцидент произошел в обед, 5 декабря, на пирсе под кафе «Апельсин», пишет один из очевидцев в ялтинской группе в соцсети ВКонтакте. Автор поста утверждает, что парня, предположительно лет 12-ти, унесло волной в море. Затем, якобы отчаянный прохожий бросился его спасать, но сам выбрался из воды с трудом и в крови. Спасенный ребенок просто убежал, никого не поблагодарив, пишет пользователь сети. Также, он задается вопросами, почему в шторм проход к воде не перекрыли и где спасательные круги.
Но существует и другая версия, рассказанная человеком который наблюдал за происходящим. В своем Instagram Александра ЛЕЗИНА, жена того самого неравнодушного человека, рассказала как все было на самом деле. По ее словам, ее муж Кирилл не бросался в воду очертя голову. Он трезво оценил ситуацию, поскольку раньше нырял в холодную воду и занимается плаванием. Все просто смотрели и снимали на телефоны, никто не собирался спасать утопающего. Уже под конец, когда оба подгребали к берегу им помогли вылезти из воды, говорит она.
Пользователи соцсетей уже назвали мужчину героем. Он делал то что должен был не ради похвалы или медали, уверяет жена. Но то, что кто-то решил исковеркать факты, будто Кирилл бездумно прыгнул в воду и его самого пришлось спасать, девушку задело.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Политика
//Новости МирТесен
В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске сегодня запустят лифты
СМИ: певица Саша Савельева уже не может скрывать беременность
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
Пожар вспыхнул в самолете американской авиакомпании из-за электронной сигареты
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Ребенок принца Гарри может не получить титул "Его Королевское Высочество"
//В мире
//В мире
Патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости "новой церкви"
//В мире
//Наука
//В мире
//В мире
Турция отклонила очередное предложение США отказаться от приобретения С-400
//В мире
Мнение эксперта: новое правительство Латвии долго «не протянет»
//Общество
//Общество
Математика помогла рассчитать идеальные пропорции женского тела
//Общество
Бандит попытался ограбить финучреждение, но струсил, услышав вопли кассира
//В мире
Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал
//Общество
Жена Аршавина прокомментировала заявление футболиста о разводе
//Армия
К юбилею РВСН выпустят серии почтовых марок и юбилейных монет
//Общество
Генетические сведения россиян предложили приравнять к персональным данным