12-летнего мальчика, которого унесло волной в море, спас неравнодушный прохожий

Вчера, на ялтинской набережной с пирса в воду смыло 12-летнего ребенка. Мальчик мог утонуть, если бы не своевременная помощь оказавшегося рядом прохожего, пишут «Аргументы недели-Крым».

Инцидент произошел в обед, 5 декабря, на пирсе под кафе «Апельсин», пишет один из очевидцев в ялтинской группе в соцсети ВКонтакте. Автор поста утверждает, что парня, предположительно лет 12-ти, унесло волной в море. Затем, якобы отчаянный прохожий бросился его спасать, но сам выбрался из воды с трудом и в крови. Спасенный ребенок просто убежал, никого не поблагодарив, пишет пользователь сети. Также, он задается вопросами, почему в шторм проход к воде не перекрыли и где спасательные круги.

Но существует и другая версия, рассказанная человеком который наблюдал за происходящим. В своем Instagram Александра ЛЕЗИНА, жена того самого неравнодушного человека, рассказала как все было на самом деле. По ее словам, ее муж Кирилл не бросался в воду очертя голову. Он трезво оценил ситуацию, поскольку раньше нырял в холодную воду и занимается плаванием. Все просто смотрели и снимали на телефоны, никто не собирался спасать утопающего. Уже под конец, когда оба подгребали к берегу им помогли вылезти из воды, говорит она.

Пользователи соцсетей уже назвали мужчину героем. Он делал то что должен был не ради похвалы или медали, уверяет жена. Но то, что кто-то решил исковеркать факты, будто Кирилл бездумно прыгнул в воду и его самого пришлось спасать, девушку задело.