Владимир Путин готовится посетить Калининградскую область

В воскресенье, 6 января, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к посещению Калининградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.





По словам Пескова, поездка Владимира Путина в настоящий момент действительно находится на стадии подготовки, передает сегодня РИА "Новости" Напомним, ранее целый ряд калининградских средств массовой информации сообщил, что главу России ждут с визитом в регионе во вторник, 8 января. Пока не уточняется, какой именно график будет у президента РФ во время его поездки в Калининградскую область.