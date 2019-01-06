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Владимир Путин готовится посетить Калининградскую область

6 января 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин готовится посетить Калининградскую область
фото: globallookpress.com

В воскресенье, 6 января, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к посещению Калининградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, поездка Владимира Путина в настоящий момент действительно находится на стадии подготовки, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее целый ряд калининградских средств массовой информации сообщил, что главу России ждут с визитом в регионе во вторник, 8 января. Пока не уточняется, какой именно график будет у президента РФ во время его поездки в Калининградскую область.

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