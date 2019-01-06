Православные христиане готовятся встречать Рождество

Православные христиане всего мира готовятся встречать Рождество. В воскресенье, 6 января, верующие отмечают сочельник, вследствие чего во всех церквях будут проводиться праздничные службы.

Утреннюю службу в московском Храме Христа Спасителя возглавит патриарх Кирилл, а главное богослужение начнется там же в 23.00, передает телеканал "Россия 24".

В сочельник традиционно готовят 12 постных блюд, основное из которых — кутья. Люди ходят друг к другу в гости с угощениями. С утра желательно провести уборку дома, выбросить ненужные вещи и лишь после этого начинать приготовление пищи. Праздничный стол рекомендуется застелить новой скатертью. В ночь на Рождество молодые люди нередко собираются вместе и гадают.