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Как приготовить сочиво для Сочельника
5 января 2019, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
У православных верующих 6 января - день самого строгого поста перед Рождеством Христовым. Этот день носит название Сочельник. Верующие, строго соблюдающие правила поста, в Сочельник вообще ничего не едят до первой звезды. Первые звезды обычно восходят вечером. И верующие могут поесть сочиво, или как еще называют это постное блюдо, кутью, перед ночной службой.
В каждой семье - свой рецепт приготовления сочива. Мы приведем простой рецепт, основа которого - рис. Рис тщательно промывают, так, чтобы вода стала прозрачной. Нужно отварить один стакан риса. По 50 граммов чернослива, кураги и изюма тщательно промывают и замачивают в горячей воде.
Размягченные сухофрукты необходимо измельчить. Готовый рис соединить с сухофруктами в блюде и размешать. Добавить пару ложек меда. Орехи - миндаль или грецкие - подсушить на раскаленной сковороде. Измельчить и посыпать сочиво.
Рис можно заменить пшеницей, пшеном, и даже горохом или перловкой.
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