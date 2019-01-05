Как приготовить сочиво для Сочельника

У православных верующих 6 января - день самого строгого поста перед Рождеством Христовым. Этот день носит название Сочельник. Верующие, строго соблюдающие правила поста, в Сочельник вообще ничего не едят до первой звезды. Первые звезды обычно восходят вечером. И верующие могут поесть сочиво, или как еще называют это постное блюдо, кутью, перед ночной службой.

В каждой семье - свой рецепт приготовления сочива. Мы приведем простой рецепт, основа которого - рис. Рис тщательно промывают, так, чтобы вода стала прозрачной. Нужно отварить один стакан риса. По 50 граммов чернослива, кураги и изюма тщательно промывают и замачивают в горячей воде.

Размягченные сухофрукты необходимо измельчить. Готовый рис соединить с сухофруктами в блюде и размешать. Добавить пару ложек меда. Орехи - миндаль или грецкие - подсушить на раскаленной сковороде. Измельчить и посыпать сочиво.

Рис можно заменить пшеницей, пшеном, и даже горохом или перловкой.