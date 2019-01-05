//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперты установили причину смерти Криса Кельми
- Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег
- Проезд по пешеходной улице обошёлся Вернику в 500 рублей
- Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Москве в общежитии МГСУ драку устроили студенты-иностранцы
5 января 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве драка между студентами-иностранцами произошла 5 января на территории студгородка Московского государственного строительного университета (МГСУ). На место происшествия вызвали полицию. Стражи порядка пресекли конфликт молодых людей по адресу Ярославское шоссе, 26.
Все подробности сейчас устанавливает полиция. По данным разных СМИ, в общежитии МГСУ произошла драка с участием иностранных студентов. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Причастных к происшествию доставят в отделение полиции.
Как рассказал РИА Новости источник в вузе, драка произошла на территории студгородка, открытой для всех желающих.
"Это была драка не в общежитии, только на территории. Пруд за общежитием, соответственно… Это не общежитие вуза, то есть пруд, территория, куда могут заходить другие люди", — пояснил собеседник агентства.
РЕН-ТВ передал ранее, что в драке сцепились более 20 человек, в том числе граждане Афганистана и Китая. Пятеро китайцев пострадали. Конфликт, по предварительной версии был спровоцирован бытовым инцидентом.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Мнение эксперта: новое правительство Латвии долго «не протянет»
//В мире
//Общество
В США обсуждается возможность удобрять землю человеческими останками
//Общество
Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов
//Новости МирТесен
//Наука
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
В Москве в общежитии МГСУ драку устроили студенты-иностранцы
//Общество
Бандит попытался ограбить финучреждение, но струсил, услышав вопли кассира
//В мире
Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал
//Общество
//Новости СМИ2
//Армия
К юбилею РВСН выпустят серии почтовых марок и юбилейных монет
//Общество
Генетические сведения россиян предложили приравнять к персональным данным
//Общество
Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Общество
Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?
//Политика
Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?
//Наука
Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?
//Общество
//В мире
//Культура
//Общество
//В мире
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
//Политика
//В мире
Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету