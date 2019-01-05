В Москве в общежитии МГСУ драку устроили студенты-иностранцы

В Москве драка между студентами-иностранцами произошла 5 января на территории студгородка Московского государственного строительного университета (МГСУ). На место происшествия вызвали полицию. Стражи порядка пресекли конфликт молодых людей по адресу Ярославское шоссе, 26.

Все подробности сейчас устанавливает полиция. По данным разных СМИ, в общежитии МГСУ произошла драка с участием иностранных студентов. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Причастных к происшествию доставят в отделение полиции.

Как рассказал РИА Новости источник в вузе, драка произошла на территории студгородка, открытой для всех желающих.

"Это была драка не в общежитии, только на территории. Пруд за общежитием, соответственно… Это не общежитие вуза, то есть пруд, территория, куда могут заходить другие люди", — пояснил собеседник агентства.

РЕН-ТВ передал ранее, что в драке сцепились более 20 человек, в том числе граждане Афганистана и Китая. Пятеро китайцев пострадали. Конфликт, по предварительной версии был спровоцирован бытовым инцидентом.