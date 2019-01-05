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Бандит попытался ограбить финучреждение, но струсил, услышав вопли кассира
5 января 2019, 21:03 [«Аргументы Недели», an-crimea.ru ]
Симферопольские правоохранители поймали местного жителя, подозреваемого в попытке ограбления отделения микрозаймов, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, менеджер отделения заявил в полицию о том, что неизвестный зашел днем в офис и стал требовать деньги, угрожая при этом ножом. Женщина-кассир начала громко кричать и звать на помощь, что испугало мужчину. В итоге грабеж не удался, а злоумышленник убежал.
Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен муж одной из сотрудниц финансового учреждения. Накануне он был в этом отделении, когда приходил к супруге, а после посещений офиса и решил спланировать нападение.
Симферополец раньше уже был судим за имущественные преступления, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мужчину задержали, а во время обыска по месту жительства нашли головной убор черного цвета, который использовался для того, чтобы максимально закрыть лицо.
Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье о разбое. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
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