В США обсуждается возможность удобрять землю человеческими останками

В Соединённых Штатах могут рассмотреть законопроект, согласно которому человеческие останки можно будет использовать в качестве удобрения. Некоторые жители страны уже приняли эту идею с энтузиазмом.

Одним из первых идею поддержал сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен, сообщает РенТВ. Он заявил, что собирается вынести этот вопрос на рассмотрение в законодательном собрании штата.

Компостирование человеческих останков представляет собой превращение тел усопших в удобрение. Педерсен уверен, что такое решение будет полезным как для экологии, так и для экономики.

Несмотря на этическую сторону вопроса, странный законопроект уже нашёл отклик среди общественности. Некоторые жители США согласны "стать деревом" после своей смерти. В случае принятия законопроекта, Вашингтон станет первым штатом, где будет разрешено компостировать человеческие останки.