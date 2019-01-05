Какие новые станции московского метро откроют в 2019 году

В 2019 году власти Москвы планируют запустить ещё 14 новых станций метро. Будет открыто более тридцати километров новых линий, а также два депо. Работы возобновлены с первых дней января.

Ушедший год стал рекордным для московского метрополитена, сообщает РИА Новости. За 2018 год было открыто 17 новых станций. В этом году планы почти такие же грандиозные. Власти столицы собираются запустить 14 новых станций метро в 2019 году, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году планируем сдать те же 33 километра линий метро, 14 станций и два депо", - сообщил он. При этом Хуснуллин отметил, что работы на строящихся станциях ведутся с 3 января.

В планы властей входит сдача участка "Косино" - "Некрасовка" Некрасовской линии в марте-апреле, а также участка "Лефортово" - "Авиамоторнвя" той же линии в декабре. Кроме того, будет продолжена Сокольническая линия, где поезда уже проходят обкатку.