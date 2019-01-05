Режим работы московского транспорта изменят на Рождество

В рождественскую ночь московский транспорт продлит свою работу. Дольше всего в Рождество будет работать наземный транспорт, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичный транспорт продлит работу в Рождество, сообщает РИА Новости. Это делается для того, чтобы жители Москвы смогли посетить рождественские богослужения. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечает, что Рождественское богослужение в больших столичных храмах может идти практически всю ночь. Но при этом уточняет, что большая часть горожан и туристов не стоят всю праздничную службу, потому работу московского транспорта решено продлить до 2-3 часов ночи.

Как сообщается, дольше всего будет работать наземный транспорт. До трёх часов ночи 7 января пассажирам будут доступны 165 маршрутов, а круглосуточно – 13 ночных. Метро и МЦК будут открыты до двух часов ночи. До этого же времени будут ходить поезда пригородного сообщения.