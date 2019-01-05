Жена Аршавина прокомментировала заявление футболиста о разводе

Алиса Аршавина, супруга некогда прославленного и уважаемого футболиста Андрея Аршавина заявила, что давно рассталась с мужем и хочет поскорее забыть этот брачный союз как страшный сон. Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой

«Мы с Андреем давно развелись. Я сейчас занимаюсь воспитанием детей и хочу забыть этот брак как страшный сон», - заявила Алиса Аршавина, комментируя изданию «СтарХит» недавнее заявление футболиста о разводе с женой.

Напомним, журналистка и модель Алиса Казьмина «прославилась» тем, что известный российский футболист Андрей Аршавин, в прошлом капитан сборной России, женился на ней, оставив ради новой любви свою гражданскую супругу Юлию Барановскую, которая на тот момент была беременна третьим ребенком от футболиста. Некоторое время казалось, что футболист остепенился и стал примерным семьянином.

Оказалось – показалось. Уже родив Аршавину дочку Есению, Алиса узнала о любовнице мужа – модели Екатерине Ямщиковой. А буквально перед Новым годом «всплыла» еще одна пассия ветреного футболиста – стюардесса Карина Неман, отметившаяся в его инстаграме комментарием о «незабываемой ночи и поцелуях».

Судя по комментариям в сети, общественность, мягко говоря, удивлена столь безответственным поведением Аршавина по отношению к своим женам и детям. Да и личность «разлучницы» Алисы Казьминой тоже мало у кого вызывает симпатию и сочувствие. «Сначала с ней гулял, теперь от нее гуляет. Ей вернулось бумерангом то, что она натворила», - пишут в сети.