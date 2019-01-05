//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперты установили причину смерти Криса Кельми
- Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег
- Проезд по пешеходной улице обошёлся Вернику в 500 рублей
- Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Жена Аршавина прокомментировала заявление футболиста о разводе
5 января 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Алиса Аршавина, супруга некогда прославленного и уважаемого футболиста Андрея Аршавина заявила, что давно рассталась с мужем и хочет поскорее забыть этот брачный союз как страшный сон.
«Мы с Андреем давно развелись. Я сейчас занимаюсь воспитанием детей и хочу забыть этот брак как страшный сон», - заявила Алиса Аршавина, комментируя изданию «СтарХит» недавнее заявление футболиста о разводе с женой.
Напомним, журналистка и модель Алиса Казьмина «прославилась» тем, что известный российский футболист Андрей Аршавин, в прошлом капитан сборной России, женился на ней, оставив ради новой любви свою гражданскую супругу Юлию Барановскую, которая на тот момент была беременна третьим ребенком от футболиста. Некоторое время казалось, что футболист остепенился и стал примерным семьянином.
Оказалось – показалось. Уже родив Аршавину дочку Есению, Алиса узнала о любовнице мужа – модели Екатерине Ямщиковой. А буквально перед Новым годом «всплыла» еще одна пассия ветреного футболиста – стюардесса Карина Неман, отметившаяся в его инстаграме комментарием о «незабываемой ночи и поцелуях».
Судя по комментариям в сети, общественность, мягко говоря, удивлена столь безответственным поведением Аршавина по отношению к своим женам и детям. Да и личность «разлучницы» Алисы Казьминой тоже мало у кого вызывает симпатию и сочувствие. «Сначала с ней гулял, теперь от нее гуляет. Ей вернулось бумерангом то, что она натворила», - пишут в сети.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Мнение эксперта: новое правительство Латвии долго «не протянет»
//В мире
//Общество
В США обсуждается возможность удобрять землю человеческими останками
//Общество
Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов
//Новости МирТесен
//Наука
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
В Москве в общежитии МГСУ драку устроили студенты-иностранцы
//Общество
Бандит попытался ограбить финучреждение, но струсил, услышав вопли кассира
//В мире
Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал
//Общество
//Новости СМИ2
//Армия
К юбилею РВСН выпустят серии почтовых марок и юбилейных монет
//Общество
Генетические сведения россиян предложили приравнять к персональным данным
//Общество
Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Общество
Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?
//Политика
Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?
//Наука
Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?
//Общество
//В мире
//Культура
//Общество
//В мире
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
//Политика
//В мире
Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету