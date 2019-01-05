Генетические сведения россиян предложили приравнять к персональным данным

Роспотребнадзор разработал законопроект о защите информации, полученной из биологического и генетического материала граждан РФ. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей» в той части, которая касается обработки персональных данных и оказания услуг, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала человека.

«Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения (о состоянии здоровья, образа жизни, питания, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках)», - сообщается в пояснительной записке к документу.

Принятие этого законопроекта, во-первых, позволит внести в перечень персональных данных не только фамилию, имя, отчество и отпечаток пальца гражданина, но и геномную информацию, а во-вторых, увеличит степень защиты россиян от неконтролируемого распространения сведений личного характера, сообщает ТАСС.