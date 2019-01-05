Пожар на рынке в Калининграде

В Калининграде горит рынок "Сельма". Пожар начался в субботу днём. Спасательные службы принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. На месте происшествия работают несколько пожарных бригад.

Возгорание произошло в субботу, 5 января, после обеда, пишет "Новый Калининград". В пресс-службе управления МЧС России по Калининградской области сообщили, что возгорание произошло в торговых рядах. Согласно предварительным оценкам, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Открытого огня не нет, но вся территория рынка сильно задымлена.

Очевидцы считают, что пожар начался в павильоне с одеждой. Работники рынка называют причиной возгорания электрический чайник. По их словам, "электрическая сеть не рассчитана на что-то мощнее лампочки".

По сообщениям МЧС, пострадавших нет.