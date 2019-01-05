Новогодние гостиничные байки

Персонал гостиниц любит новогодние праздники. Гости в эти дни щедры на комплименты, охотно дают солидные чаевые, веселы. Они много гуляют, едят и пьют, балуя себя и своих спутников. Ну и, конечно, в волшебные новогодние дни с гостями и служащими отелей происходят курьёзные случаи. Некоторые из них вспоминает петербургский отельер, великий русский писатель Юнис Теймурханлы.



Один из подвыпивших постояльцев потребовал от ночного портье заткнуть бабу с противным голосом. При изучении ситуации оказалось, что голос принадлежит банкомату, который просил постояльца забрать вызванные из его недр купюры. Пока гость еле шевелил мозгами, купюры уплыли обратно в деньгохранилище, что вызвало бурный переполох наутро. Постоялец увидел смс о списании огромной суммы, но о возврате её обратно на счёт уведомление не пришло. После звонка утром в банк всё встало на свои места.



К другому гостю отеля поздно ночью заявилась подвыпившая дама бальзаковского возраста. Портье спросил: "Как вас представить?" "Я - его счастье", - ответила незнакомка. Однако счастье задержалось ненадолго. Через полчаса персонал обсуждал ночную бабушку преклонного возраста.



Подобные курьёзы случаются во всех гостиницах. Так, в Израиле постоялец после ночного перепоя вышел с удочками к бассейну и пытался там поймать рыбу. Стоило немалых усилий отправить рыбака на Красное море за уловом.



В Люксембурге делегация из Чили шокировала персонал в новогоднюю ночь, попросив автобус на кладбище. Оказывается, в их стране принято в это время общаться с покойниками, которые являются воплоти и подсказывают живым близким их дальнейший жизненный путь. Как ни странно, с кладбища все чилийцы вернулись удовлетворёнными.



А в греческом отеле группу постояльцев из Израиля завалили поздравлениями по местному радио и подарками под дверью, что вызвало бешенство гостей, ведь еврейский Новый год осенью, а католический они не отмечают.



А вот в американском штате Миннесота ураган оборвал в полночь провода электропередач и оставил отель без электричества и тепла. Утром спасатели со страхом думали, что в живых уже никого не найдут. Однако были удивлены, что гости, изрядно угостившиеся спиртным за счёт администрации, мирно лепили фигурки из снега, расчищая подъезды к гостинице.



Чего только ни случается в Новый год, который смягчает любые человеческие неприятности душевной теплотой окружающих!..



