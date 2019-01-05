Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище

Народный артист России Иван Бортник, ушедший из жизни сегодня, 5 января, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила директор театра на Таганке Ирина Апексимова. Скончался народный артист Иван Бортник

«Ранее предполагалось, что Иван Сергеевич будет похоронен на Котляковском кладбище, где похоронены его родители. Но оказалось, что там нет места. Поэтому было принято решение похоронить Ивана Бортника на Троекуровском кладбище», - рассказала Ирина Апексимова.

Иван Сергеевич Бортник – советский и российский актер театра и кино. Он родился в 1939 году в Москве. В 1961 году окончил Щукинское театральное училище (курс Владимира Этуша). С 1967 года актер служил в театре на Таганке, в том же году дебютировал в кино. Наибольшую известность ему принесла роль бандита Промокашки в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В 2000 году Иван Бортник был удостоен звания Народного артиста РФ, сообщает РИА Новости.