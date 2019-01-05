Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?

Россияне являются обладателями одной из самых продолжительных рабочих недель. При этом в мире есть страны, где количество рабочих часов в год превышает российские показатели.

В среднем по России на одного работника приходится около 1978 рабочих часов в год, сообщает РИА Новости. Для сравнения, в странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель составляет примерно 1766 часов, приводит пример глава ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин. В Соединённых Штатах люди тратят на работу 1790 часов в год, во Франции рабочее время занимает 1482 часа в год, а жители Германии уделяют работе всего 1371 час в году.

Есть и обратная тенденция. У граждан Чили на работу уходит 1988 часов в год, а в таких странах, как Греция, Южная Корея, Коста-Рика и Мексика этот показатель превышает две тысячи.

Платыгин подчеркнул, что большую роль играет не только количество рабочих часов, но и производительность труда, которая в нашей стране отстаёт от европейской. "Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда", - подытожил он.