//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Ох уж эта свинка": Анна Хилькевич рассказала о тайфуне в Таиланде
- Кристина Асмус молит поклонников о помощи
- Принц Гарри посетит учения по отражению "вторжения РФ"
- Дорогой "похабник и скандалист" Панин признался, что ходит на ток-шоу ради денег
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?
5 января 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне являются обладателями одной из самых продолжительных рабочих недель. При этом в мире есть страны, где количество рабочих часов в год превышает российские показатели.
В среднем по России на одного работника приходится около 1978 рабочих часов в год, сообщает РИА Новости. Для сравнения, в странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель составляет примерно 1766 часов, приводит пример глава ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин. В Соединённых Штатах люди тратят на работу 1790 часов в год, во Франции рабочее время занимает 1482 часа в год, а жители Германии уделяют работе всего 1371 час в году.
Есть и обратная тенденция. У граждан Чили на работу уходит 1988 часов в год, а в таких странах, как Греция, Южная Корея, Коста-Рика и Мексика этот показатель превышает две тысячи.
Платыгин подчеркнул, что большую роль играет не только количество рабочих часов, но и производительность труда, которая в нашей стране отстаёт от европейской. "Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда", - подытожил он.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Киевский журналист придумал план возвращения ДНР и ЛНР без штурма республик
//Общество
//Общество
Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов
//Новости МирТесен
//В мире
Американского шпиона Пола Уилана уволили из армии за воровство
//Культура
//Политика
Будут ли честными выборы на Украине? Порошенко подозревают в подкупе избирателей
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Политика
Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?
//Наука
Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
//Общество
//В мире
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
//Армия
//В мире
Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету
//Общество
//В мире
Как и почему провалилось 70% агентурной сети ЦРУ
//Общество
//Политика
Украинский министр предрек скорую отмену железнодорожного сообщения с РФ
//В мире
Стал известен прогноз о победе армии России над силами НАТО в войне 2024 года
//В мире
Предсказан вероятный военный удар РФ по Украине в случае ее агрессии в Донбассе
//Общество
Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы
//Общество
Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске в прямом эфире
//Политика
Американский разведчик покружил над российской базой в Хмеймиме
//Общество