Скончалась Ирина Соловьева, супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга известного кинорежиссера Марлена Хуциева, скончалась в реанимации одной из московских больниц, куда была госпитализирована вместе с мужем перед Новым годом, 30 декабря. Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

Марлена Хуциева и его супругу Ирину Соловьеву госпитализировали в одну из столичных клиник 30 декабря. В больничной палате супруги находились вместе. Сегодня стало известно, что Ирина Соловьева скончалась в реанимации. Состояние самого Марлена Хуциева врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

«Марлену Мартыновичу уже лучше. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. О выписке можно будет говорить только после 9-10 января, когда его осмотрит главврач. Супруга режиссера вчера скончалась в реанимации. Марлен Мартынович знает, старается держаться», - сообщил сегодня представитель Союза кинематографистов РФ.