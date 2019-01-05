Украина гарантирует верующим соблюдение религиозных свобод

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Константинопольскому патриарху и заверил, что в стране будут соблюдаться религиозные свободы всех конфессий.

Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея за начало процесса предоставление автокефалии "новой церкви" Украины, сообщает РИА Новости. "Спасибо его святейшеству Варфоломею за веру, любовь к Украине и нашему народу, за мужество начать процесс предоставления автокефалии православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - сказал президент.

Также Порошенко обратился к жителям страны с благодарностью и выразил надежду, что автокефальная православная церковь Украины будет содействовать объединению народа.