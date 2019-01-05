Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов

Последнее время каждое СМИ – газета, ТВ каналы, журналы – только ленивый не отметился – наперебой шумят о льготах и преференциях пенсионеров и предпенсионеров... Звучит замечательно. Про предпенсионеров не знаю, уже 10 лет как вышла из их числа, а про пенсионеров и их реальность, позвольте, немного расскажу.

Очередной удар (после продуктовых и прочих товарных компаний) мы получили от мобильных операторов, в частности, от мобильного оператора «Мегафон».

Для понимания ситуации – немного о себе. 66-й год, живу одна в глухой новгородской деревне, бОльшая часть моих абонентов живет в 300 км от меня, в Санкт-Петербурге, пожилого возраста, с трудом говорящие даже по телефону, про СМС и прочее я не говорю – не могут ни послать, ни прочитать. Моя деревня, как технически говорят, находится в зоне неуверенного приема Интернета, поэтому им я не пользуюсь. Тариф, который у меня был у оператора «Мегафон» до 9 января 2019 года, абсолютно меня устраивал – без абонентской платы, терпимая стоимость минут и СМС, были безплатные минуты. Для моего общения с друзьями и родственниками (2-3 раза в месяц) и неиспользования интернета – самое то...

Теперь принудительно «Мегафон» закрывает мой тариф «Переходи на ноль 2015» и предлагает тариф с абонентской платой 250 рублей в месяц, плюс высокая тарификация за звонки в другой регион...

Мне, пенсионерке, живущей одиноко в сельской глубинке, и имеющей пенсию чуть выше прожиточного минимума (покупку дров, колку, ремонт ветшающего дома никто не отменял...), это очень и очень дорого.

А сколько таких, как я, пожилых людей, в провинции?!

Говорят, что нет ничего дороже человеческого общения. Общение – это жизнь, говорят. Получается, что «Мегафон» вместо того, чтобы развивать связь, нас ее лишает. Я буду вынуждена отказаться от этого мобильного оператора, лишив себя возможности общения с родными и близкими, перейдя к другому оператору, но тарифы на разговоры между разными мобильными операторами запредельно высоки...

Меня очень интересуют наивные вопросы – у нас государство регулирует жизнь в стране, или алчные частники «рулят» государством? И почему государство не требует от мобильных операторов социальных программ – невысоких тарифов, без использования интернета и прочих дополнительных опций, для людей пенсионного возраста?

У меня создается впечатление, что жизнь для мобильных операторов ограничивается мегаполисами, офисными геймерами и смартфонами. Пенсионеры права на жизнь, с их точки зрения, не имеют. Мне кажется, именно государство должно ограничивать аппетиты мобильных операторов и разворачивать их лицом к реальной жизни. Или нет?

Что лучше для мобильного оператора – иметь пусть небольшой доход от людей, подобных мне – а их, как минимум, сотни тысяч, или не иметь его вовсе? Не понимаю...

Но если бы только «Мегафон»! Несколько лет назад у меня был очень интересный опыт с оператором МТС. У меня был тариф МТС без абонентской платы и подписана одна рассылка – погода, стоимостью 3,04 руб.

Случилось так, что несколько месяцев я по телефону не говорила, и только за рассылку снимались деньги. Так вот, я как-то заметила, что периодически снимается не 3,04, а 3,05. При этом, когда спрашиваешь, сколько снято, пишут 3,04. Мне стало любопытно, и где-то месяца полтора каждый день я мониторила ситуацию, составив таблицу снятия денег.

Получилось очень интересно. Неучтенные копейки снимались по определенному алгоритму 2-3 раза в неделю, причем с постоянной периодичностью (что, по моему мнению, говорит о специально установленной программе), 12-13 копеек в месяц. Это с одного абонента и одной рассылки. Мне кажется, это воровство. Интересно, куда и кому они шли?!

Как сейчас, я не знаю, но почему-то мне кажется, что вряд ли что-то изменилось. Проверить это очень просто, если вам интересно – в рамках журналистского расследования – просто повторив мной описанное.

Может, в конституцию нужно вносить поправки, предоставив возможность государству закрывать частные компании, не выполняющие социальные требования государства?

Черновская Наталия Всеволодовна, 65 лет, ветеран труда, 2 высших образования (инженер-механик и социальный эколог), более 10 лет жительница деревни Усадье Любытинского района Новгородской области