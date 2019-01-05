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Каким курсом пойдёт Украина с новым президентом?
5 января 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
У наших неспокойных соседей начинается очередная предвыборная президентская гонка. Скучно не будет. Кандидаты повыскакивали на любой вкус: от львовского радикала Садового до комедийного актёра Зеленского. Во главе этой шумной компании будет шествовать Юлия Тимошенко - вечная принцесса украинской политики - как всегда в белом платье, но с длинным темным нефтегазовым коррупционным шлейфом.
В преддверии неизбежного весеннего психическо- политического обострения вдоль обоих берегов Днепра, самое время вспомнить об исторических корнях перманентной украинской смуты. Аргументы недели на протяжении истёкшего года регулярно писали на эту тему. Предлагаем вашему вниманию некоторые материалы, вызвавшие наибольший читательский отклик.
Подробнее читайте в материалах АН
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