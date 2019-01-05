Крымские спасатели после схода лавины 12 часов расчищали дорогу на Ай-Петри

Крымским спасателям пришлось больше 12 часов расчищать дорогу в районе горы Ай-Петри, на которую сошли несколько лавин, пишут «Аргументы недели-Крым».

Из-за ухудшившейся погоды на горе произошел затор, сообщение о происшествии поступило в МЧС накануне в 18:50. Кроме того, был зафиксирован сход четырех снежных масс общим объемом 800 кубических метров.

Без возможности передвигаться по трассе остались около 100 автомобилей и 300 человек. Спасатели, прибыв на место, убрали с дороги в районе «Серебряной беседки» дерево, чтобы по ней могли спускаться машины и проезжать специализированная техника.

Людей помогли эвакуировать с плато Ай-Петри, а туристов размесили в помещения на плато и предоставили им обогрев и питание.

С помощью спецтехники и лопат были очищены полосы по трассе Ялта – Ай-Петри, а также Ай-Петри – Соколиное. Спасатели работали с 19:30 до 5:00. Полностью дорогу расчистили в 6 утра. Всего было задействовано 34 человека и 15 единиц спасательной техники. Сейчас движение транспорта осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Кроме того, в спасательном ведомстве отметили, что дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всего автотранспорта.

Между тем, в социальных сетях появились видео с места, где накануне проводилась расчистка дороги. На одном из них запечатлено, как работает не только специализированная техника, но и люди с лопатами.