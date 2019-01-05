Новогодняя просьба к Путину

Уважаемый Владимир Владимирович, в преддверии Нового года Вы превосходно доказали, что можете, как настоящий волшебник, исполнить любую просьбу. По этой причине огромное количество детей искренне поверили в доброту и всемогущество Деда Мороза. За это Вам искреннее спасибо. Но у нас впереди встреча Старого Нового года. Поэтому, пользуясь этим замечательным случаем, хочу обратиться к Вам с Новогодней просьбой, к которой, уверен присоединятся не только все российские детишки, но и их мамы, папы, дедушки и бабушки. А дело вот в чём.

Утром 1 января я послушал в новостях Евроньюс, как Новый год шагает по планете Земля. По их мнению первыми его встретили жители Тихоокеанских островов, затем жители Новой Зеландии, Австралии, Японии, Кореи и т. д. А России в этом перечне вообще не было, хотя, по моему убеждению, именно в России наступает первый в мире Новый год и каждый новый день. По всем географическим понятиям он приходит к нам первым, но мы его почему-то встречаем только через 2 часа. И таким образом, добровольно отдаём своё первенство другим странам.

В связи с этим моя (простите, считаю, что уже наша) просьба заключается в том, чтобы вернуть, пусть формальное, но всё же очень нужное нам, первенство России. Такое отставание сложилось не сразу. Сначала в 1930 году, с целью экономии электроэнергии, по примеру других стран, было введено летнее время. Для этого стрелки всех часов страны перевели на 1 час вперёд. Их, конечно, должны были вернуть обратно с окончанием летнего сезона. То ли забыли выполнить обещание, но, скорее всего, учитывая сложность экономического положения страны, решили сэкономить энергию и в зимний период. Этот искусственный сдвиг всей страны на один часовой пояс назвали «декретным часом», да так и продолжили с ним жить. Живём с этим и по сей день. Хуже того, в период перестройки новоиспечённые властители России решили поперестраивать и временные пояса страны. Когда я в первые услышал о таких намерениях, то подумал, что наконец-то нашлись грамотные люди и теперь отменят этот «декретный час». Но перестройщики, видимо, плохо учили географию. Позор их школьным учителям. И если «декретный час» имел положительное значение хотя бы в летний период, то перестроечная чехарда была совершенно бессмысленной, поэтому через некоторое время эта часовая лихорадка закончилась. Регионы, в основном, вернулись на исходные позиции. Но на Чукотке, введённый дополнительно, час остался. Таким образом, сегодня Чукотка живёт с отставанием на 2 часовых пояса от своего географического положения, и встречает Новый Год не впереди планеты всей, а на 2 часа позже, одновременно с Камчаткой и Австралией. И даже позже Новой Зеландии, хотя та находится на 10 градусов западнее мыса Дежнёва. А если говорить точнее, то жители посёлка Уэлен (619 человек), расположенного на этом мысе, должны встречать Новый год почти на 3 часа раньше, чем они это вынуждены делать по новому, перестроечному времени. А ещё у нас есть остров Ратманова, который расположен ещё восточнее, чем мыс Дежнёва. И это не какой-то атолл, а настоящий обитаемый остров с горами и реками.

Но жители Чукотки практически не возражали против таких часовых преобразований, как это было в других регионах России. И это понятно, если учесть, что им безразлично, что именно показывают стрелки часов, когда зимой круглые сутки сплошная ночь, а летом-сплошной день. Но, как теперь видим, это не безразлично для всей России. За державу обидно.

И кому ж сегодня отдано первенство встречи Нового Года? Это островная микронезийская республика Кирибати. В неё входят 33 небольших островов, двадцать из которых необитаемые.

Но раньше эта республика не претендовала на такое первенство.

И вот в 1995 году власти этого кораллового царства, желая прославить свой край, внесли изменения в своё местное времяисчисление так, что своим односторонним решением сдвинули линию перемен даты до атолла Кэролайн. Поэтому, встречая Новый 2000 год, весь мир узнал о существовании Кэролайн, который как бы первым встретил Новый век - Миллениум. И никого не смутило, что при этом было некоторое жульничество, т.к. никто, кроме морских птиц, на этом Кэролайн, Новый век не встречал.

Атолл Кэролайн - это коралловое образование по краям жерла потухшего и опустившегося в океан вулкана. Он представляет собой лагуну, неглубокий участок океана, длиной 9,7 км. и шириной 2,3 км., окружённый по периметру узкой полоской коралловых образований максимальной высоты 6 метров над уровнем океана. От воздействия штормов эти возвышения частично то погружаются полностью в воду, то снова появляются из воды. Здесь нет источников пресной воды и нет каких-либо поселений. В общем атолл Кэролайн необитаем и вспомнили о нём власти Кирибати исключительно, как предлог для изменения своего часового пояса. До ближайшего обитаемого атолла-острова Рождества, где фактически могут встречать Новый год, аж 1500 км. Это примерно столько же сколько от Анадыря до Магадана или от Москвы до Челябинска. Кэролайн входит в состав островного государства Кирибати. Его столица-Южная Тарава, располагается также на атолле, но, конечно, более крупном. Но зато с тех пор у Кэролайн появилось новое название "Миллениум", и весь мир считает, что именно здесь рождаются новый день и Новый год.

Среди лидеров по встрече Нового года ещё официально числятся Новозеландский остров Чатем и столица королевства Тонга-город Нукуалофа. Но они явно просто самозванцы, т.к. находятся западнее мыса Дежнёва. И над ними солнышко встаёт почти на полчаса позже, чем над нашей Чукоткой.

Думаю, что за это первенство России следует побороться. И без того её во всём пытаются изолировать и не замечать. И она, а не Япония, на самом деле, является страной восходящего солнца. Солнце над Японией восходит почти на 3 часа позже, чем над Россией.

Для выполнения этой Новогодней просьбы россиян надо просто вернуть Чукотке её географическое время. Тем более, что Чукотка-это самая восточная часть крупнейшего континента, а Кэролайн - всего лиши атолл, который, того и гляди, уйдёт под воду. А заодно, возможно, подумать и об отмене «декретного часа». Что ж нам жить с пережитками тридцатых годов. Надо же России избавляться от своих бед. Вот уже и дороги начали строить хорошие. Только не стоит суетиться и рубить с плеча.

Очень надеемся, что Вы исполните нашу просьбу и дадите соответствующие поручения, чтобы следующий 2020 год Россия встретила первой.

А пока поздравляю всех с наступающим Старым Новым годом! Уж его-то Россия встретит, бесспорно, впереди планеты всей.