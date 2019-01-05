Как не стать жертвой выуживающих деньги за замену счетчиков лже-коммунальщиков

Как проще всего мошеннику втереться в доверие к жертве? Выдать себя за того, кто должен о нас заботиться, то есть за представителя государства.

Именно так действуют лже-коммунальщики, выуживающие у жителей Москвы деньги за якобы плановую замену приборов учета. Чтобы не попасться на уловки преступников, необходимо четко усвоить: городские службы и их подрядчики не предлагают платных услуг по телефону, или по почте, или звоня в дверь. За кого бы ни выдавали себя мошенники, разговоры о том, что гражданин обязан воспользоваться именно их платной услугой, являются надувательством. При малейших сомнениях рекомендуется обращаться в справочную мэрии по телефону 8 (495) 777‑77‑77.