Новый год в России начался с мусорного коллапса

В первые же дни нового года Россию завалило… не только снегом, но и мусором. Площадки для сбора бытовых отходов превратились в гигантские мусорные свалки. Мусор просто не вывозится с них. В 2019 году может грянуть мусорный бунт

Первыми сигналы бедствия стали подавать жители Подмосковья, где проблема мусорных свалок и полигонов стоит особенно остро. Чуть позже выяснилось, что Московской областью масштабы бедствия не ограничиваются – мусор не вывозится и в Самаре, и в Сызрани, и в Волгограде, и во многих других городах нашей необъятной, сообщает «Эхо Москвы».

В чем же дело? Версии на этот счет приводятся самые разнообразные. Одни говорят, что коммунальщики тоже люди и хотят отдыхать в праздничные дни (ну, или хотя бы прийти в себя после празднования Нового года). Другие утверждают, что во всем виновато внедрение так называемых единых мусорных операторов в разных регионах и районах. Третьи шепчутся, что ответственные лица просто не успели перезаключить контракты.

Как бы там ни было, но вывоз мусора должен производиться регулярно, иначе города и веси быстро погрязнут в тараканах, крысах и прочей антисанитарии. Так что праздничные дни тут не являются убедительным оправданием. Ведь, к примеру, врачи и пожарные не перестают работать даже в Новый год.