Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы

Российских девушек атакуют в социальных сетях граждане стран Ближнего Востока, пытающиеся сделать своих собеседниц пособниками террористов. Об этом пишет издание «СПИД-инфо».

В процитированной заметке говорится, что, познакомившись в Facebook или «ВКонтакте» с жительницами РФ, восточные парни как бы между прочим начинают вовлекать их в экстремистскую деятельность. Это может быть распространение религиозной литературы. Или изготовление аутентичных африканских hand-made сувениров.

Ухажер присылает своей невесте внутри этих сувениров запрещенные вещества и просит передать «своим российским друзьям». За такие действия наивные россиянки рискуют получить реальный тюремный срок.

Правоохранители предупреждают женщин: будьте бдительны! Если восточный жених ведет себя подозрительно, немедленно прекратите с ним общаться. В противном случае можно оказаться за решеткой или пополнить ряды запрещенной в России террористической организации ИГ.