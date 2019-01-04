Женское обрезание: кто призывает к проведению калечащих россиянок процедур?

Ежегодно на Северном Кавказе, преимущественно в Дагестане, более 1 200 девочек до трех лет подвергаются женскому обрезанию. Министерство здравоохранения РФ назвало данную процедуру калечащей практикой.

В 2016 году в Госдуму внесли законопроект, предлагавший введение уголовного наказания за женское обрезание, совершенное по религиозным мотивам. С того времени депутаты к документу не возвращались. Зато даже в Москве появились медицинские клиники, предлагающие проведение подобных операций для девочек до 12 лет. Клиторэктомия вместе с анестезией и анализами обойдется клиенту в 70 тысяч рублей.

Несмотря на то, что вред женского обрезания для здоровья представительниц слабого пола доказан врачами, некоторые духовные лидеры продолжают пропагандировать данную практику. Так, российский муфтий Исмаил Бердиев полагает, что необходимо обрезать всех женщин. Так, по мнению Бердиева, можно победить разврат на Земле.