Российский контингент в Сирии примерно 30 тысяч человек

Россия задействует в Сирии от 30 до 50 тысяч военнослужащих ежемесячно, говорят эксперты компании Stratfor.

«АН» стали известны некоторые детали нового ежегодного доклада аналитического агентства «Stratfor». Один из российских военных экспертов, участвующих в подготовке доклада, рассказал «АН», что по самым приблизительным оценкам, в военной кампании в Сирии задействовано до 50 тысяч военнослужащих РФ.

«Это в меньшей части пилоты ВКС и другие военнослужащие ВКС, занятые в обслуживании летного парка. В большей части – наземные силы: военная полиция, советники и подразделения ССО, а также постоянные подразделения 45-ой бригады ВДВ и временные других частей ВДВ, - говорит эксперт.

При этом «если взять среднюю зарплату за месяц боевых действий, то она составляет порядка 170-200 тысяч рублей. Но общая сумма расходов на операцию закрыта», - добавляет он.