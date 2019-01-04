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Российский контингент в Сирии примерно 30 тысяч человек
4 января 2019, 20:36 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Россия задействует в Сирии от 30 до 50 тысяч военнослужащих ежемесячно, говорят эксперты компании Stratfor.
«АН» стали известны некоторые детали нового ежегодного доклада аналитического агентства «Stratfor». Один из российских военных экспертов, участвующих в подготовке доклада, рассказал «АН», что по самым приблизительным оценкам, в военной кампании в Сирии задействовано до 50 тысяч военнослужащих РФ.
«Это в меньшей части пилоты ВКС и другие военнослужащие ВКС, занятые в обслуживании летного парка. В большей части – наземные силы: военная полиция, советники и подразделения ССО, а также постоянные подразделения 45-ой бригады ВДВ и временные других частей ВДВ, - говорит эксперт.
При этом «если взять среднюю зарплату за месяц боевых действий, то она составляет порядка 170-200 тысяч рублей. Но общая сумма расходов на операцию закрыта», - добавляет он.
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