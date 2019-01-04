Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске в прямом эфире

Украинский пранкер Никита Кувиков, выступающий в сети под псевдонимом Евгений Вольнов и «прославившийся» фейками о «сотнях трупов» в кемеровской «Зимней вишне», в очередной раз «отметился» после трагедии в Магнитогорске. Назначена награда за поимку и передачу правосудию украинского пранкера

В понедельник, 31 декабря, в подъезде жилого дома в Магнитогорске Челябинской области взорвался бытовой газ. Это привело к обрушению подъезда. Поисково-спасательная операция завершилась лишь вчера, 3 января. Спасателям удалось найти нескольких живых под завалами и извлечь тела 39 погибших.

Никита Кувиков в это время «развлекался», глумясь над человеческой трагедией: он обзванивал жителей Магнитогорска, сотрудников коммунальных служб и даже родственников погибших, запугивая их «новыми взрывами». Кроме того, он же сделал вброс, который с радостью подхватили некоторые украинские СМИ, что взрыв якобы был терактом. В СК РФ этот фейк опровергли, сообщив, что на обломках рухнувшего здания следов взрывчатки не обнаружен, передает РИА Новости.

Более того, украинский «шутник» дозвонился даже в местное отделение ФСБ и потребовал дать ему «расписание взрывов». «Просто дайте мне адрес, где произойдет следующий взрыв, вам что, жалко? У вас же есть расписание взрывов?», - заявил он сотруднику «горячей линии» ФСБ. Ну, и «вишенка на торте» - во время эфира (запись уже удалена из Youtube) Кувиков-Вольнов собирал пожертвования от зрителей. Нет, не для пострадавших в Магнитогорске – для себя, любимого, за то, как он лихо резвился на трупах людей, погибших в ненавистной ему России.