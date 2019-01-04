Психологи рассказали, что такое «венец безбрачия» и как с ним бороться

«Венец безбрачия» - мистическое понятие, существующее практически во всех мировых культурах и верованиях. Специалисты разобрались в этом овеянном мифами вопросе и рассказали, в чем причина.

«На мне венец безбрачия, не могу выйти замуж!», - то и дело слышишь от девушек, отчаявшихся найти свою вторую половинку и построить длительные отношения, крепкую семью. Однако специалисты считают, что многим гораздо проще списать такой «диагноз» на мистику, чем начинать долгую работу с собственным поведением и психическими проблемами.

Издревле про «венец безбрачия» вспоминали, если девушка никогда не была замужем и всю жизнь оставалась девственницей. Все остальные случаи, как правило – это негативные родовые программы, считают специалисты. Например, женщина после развода никак не может выйти замуж повторно. Тут, скорей всего, дело в том негативе, который она получила во время развода. Возможно, остались «привязки» - воспоминания о бывшем, сны с его участием, надежды на возобновление отношений.

Все это следует вынуть из своей головы и поставить точку в прошлых отношениях, чтобы начать движение к новым. Если не получается самостоятельно – можно обратиться к психологу, психотерапевту. Кроме того, следует следить за своим мышлением: если в голове крутится мысль «Я не выйду замуж» или подобная – она программирует на одиночество, пишет «МК».