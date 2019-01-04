Ушел из жизни писатель Борис Аверин

Стало известно, что сегодня ушел из жизни Борис Аверин – советский и российский литературовед, писатель, журналист, доктор филологических наук, специалист по Серебряному веку русской литературы.

«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин – замечательный ученый, блестящий лектор, добрый, сердечный человек. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность – все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Он был из тех, кто умел принимать жизнь», - написал сегодня российский филолог и писатель Андрей Аствацатуров в своем фейсбуке.

Борис Аверин был специалистом по Набокову и исследователем истории Петергофа. С 1974 года преподавал в Ленинградском государственном университете (ныне СПбГУ). В 1981 году ему не удалось защитить докторскую диссертацию по теме автобиографической прозы, поскольку в научной работе не было ни одной цитаты В. И. Ленина. Защита докторской состоялась в 1999 году. Борис Аверин ушел из жизни в возрасте 76 лет.