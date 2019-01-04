Меган Маркл изменила привычки принца

Красавица-жена принца Гарри оказывает на наследника престола большое влияние, считает один из друзей принца. Ради Меган Маркл Гарри изменил свой образ жизни и сократил употребление спиртного.

Принц Гарри озаботился здоровым образом жизни и почти перестал употреблять алкоголь. На подобные свершения мужчину настроила его супруга, сообщает МИР24. К примеру, на недавнем королевском приеме принц пил только минеральную воду. Приближённые к королевской семье отмечают, что для Гарри это большое достижение. Также принц сократил мясо в своём рационе, частично заменив его на овощи и фрукты. И даже пропустил традиционную охоту, чтобы не расстраивать жену, которая является ярой защитницей животных.

"Меган Маркл показала ему, что можно жить по-другому, и он стал большим фанатом. Гарри хорошо питается, не отравляет свое тело, занимается в зале, практикует йогу и стал счастливее", – поделился своими наблюдениями о новой жизни Гарри один из друзей принца.