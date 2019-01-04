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Первый в этом году звездопад пройдет сегодня ночью
4 января 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь с 4 на 5 января жители Земли смогут наблюдать первый в этом году звездопад. Метеорный поток Квадрантиды, пик которого будет наблюдаться сегодня ночью, часто называют «новогодним звездопадом».
Метеорный поток Квадрантиды получил свое название в честь созвездия Стенного Квадранта. Само созвездие теперь можно найти лишь в звездном атласе 1795 года – ныне оно находится в списке отмененных, а его звезды «переселились» в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса.
Активность метеорного потока длится с 28 декабря по 7 января, а пик активности придется на ночь с 4 на 5 января. Этот тонкий поток Земля пересекает под прямым углом, поэтому наблюдать за падающими звездами можно будет всего несколько часов после 23.00 и примерно до 5.00 мск. Луна не помешает наблюдениям, поскольку близка к новолунию, а вот облачность может затруднить их. В этом году ожидается падение около ста метеоритов в час, сообщают «Метеовести».
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