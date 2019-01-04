Вернёт ли подмосковный вор всё украденное у народа?

В первые дни Нового, 2019 года, вопреки бездействию прокуратуры, который позволил ускользнуть за рубеж бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, преступник экстрадирован из Франции в Россию.



По официальной информации, бывший член правительства Московской области умыкнул 14 млрд рублей, что равно годовому бюджету Московской области. По неофициальной информации, ущерб от деятельности такого финансиста составил 1 млрд долларов. Как это возможно было сделать без участия бывшего патрона Кузнецова - губернатора Московской области Бориса Громова, при котором, собственно, эта область достигла пика своего развала, непонятно. Как прокуроры дали спокойно уйти в отставку губернатору, который так и не ответил перед народом за похищенные пенсии, детские пособия и всё, что могло облегчить жизнь людям? Почему прокуратура закрыла уголовное дело против Кузнецова, что позволило ему столь продолжительное время проедать награбленное в лучших столицах мира? Как компетентные органы допустили, чтобы к бюджету не самой бедной области страны подпустили человека, женатого на бывшей американской проститутке Жанне Буллок?



Говорят, что экстрадиция преступника стала возможна благодаря усилиям руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Данный акт показал, что кто бы, сколько ни украл и куда бы ни убежал, правосудие его найдёт, вернёт и будет судить.



Украденные деньги Кузнецов потратил на 3 апартамента в Швейцарии и Париже, виллу на Лазурном берегу, 10 лимузинов, отель в Куршевеле и антиквариат, подаренные Жанне Буллок. Она осуждена в России заочно на 11 лет за соучастие в хищениях, её имущество конфисковано. Но это не компенсирует всех потерь, которые понесла Московская область и Россия в целом. Надеемся, что Бастрыкин также привлечёт к ответственности и бывшего губернатора Московской области Бориса Громова, под носом у которого в течение многих лет происходили эти бесчинства, и он, как настоящий офицер, просто тихо ушёл на пенсию. Надеемся, что будут выявлены и наказаны все остальные подельники Кузнецова, после чего рейтинг президента Путина взлетит до небес, как если бы он взлетел после посадки Чубайса.



