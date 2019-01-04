С другими российскими регионами Крым свяжет морской скоростной транспорт

Крым свяжет с другими российскими регионами морской скоростной транспорт. Проекты круизных и туристических перевозок предоставлены компаниями Тюмени и Краснодарского края в прошлом году, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сейчас такая инициатива находится на стадии обсуждения, рассказал ТАСС крымский министр транспорта Сергей КАРПОВ. На сегодняшний день подобное морское сообщение осуществляет лишь круизный лайнер «Князь Владимир», маршрут которого последние два года, это Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь.

По словам министра, сейчас идут переговоры с предприятием «Порт Анапа» о вероятном появлении нового маршрута Анапа – Керчь и Анапа – Феодосия, по которому запустят скоростное судно. Есть и другое предприятие СК «Боспор Шиппиннг», которое предлагает создание туристических и пассажирских линий Ростов-на-Дону – Керчь – Тамань и Сочи – Ялта – Севастополь.

Также изъявила желание сотрудничать тюменская компания «Северречфлот», в распоряжении которой порядка 40 кораблей. Никаких подробностей пока не раскрывается, однако известно, что планируется создание рабочей группы, которая рассмотрит пути реализации проекта.