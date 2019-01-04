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Власти Магнитогорска выступили против стихийных мемориалов
4 января 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Магнитогорска обратились к жителям города с просьбой не создавать стихийных мемориалов возле разрушенного дома. Такой призыв связан не только с безопасностью горожан.
В администрации города объяснили жителям, что зажженные свечи, которые люди несут к мемориалам, могут спровоцировать возгорание. Кроме того, стихийные мемориалы, образованные возле обрушившегося дома, затрудняют работу экстренных служб. Власти просят согласовывать расположение мемориалов с управляющей компанией, сообщает РИА Новости.
"Сегодня "Водоканал" занимается подключением горячего водоснабжения. И он мешает, им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается", - поделился представитель администрации города.
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