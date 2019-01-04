В РПЦ понадеялись на отмену «омерзительного» празднования Нового года

Празднование Нового года в том виде, в котором оно происходит в настоящее время в России, необходимо отменить. Такое мнение высказал протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Некоторое время назад митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», который традиционно демонстрируется на телевидении в дни новогодних праздников. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя оценку Марка, назвал ее личном мнением митрополита.

Всеволод Чаплин, в свою очередь, написал в Facebook, что настоящим христианам близка точка зрения рязанского священнослужителя. В интервью сетевому изданию ФАН Чаплин добавил, что надеется на приход к власти людей, которые отменят не только культ «Иронии судьбы», но и нынешнее «омерзительное» празднование Нового года.