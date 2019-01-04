Мемориальный дом-музей Чехова в Ялте приходит в плачевное состояние

Мемориальный дом великого писателя в «летней столице Крыма» приходит в запустение. Чеховоманы бьются за память кумира впустую, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сергей САРДЫКО – главред газеты «Ялта» - обратился к Сергею АКСЕНОВУ с просьбой проинформировать о плачевном состоянии музея Чеховскую комиссию при Совете по мировой культуре российской академии наук.

Автор письма указывает, что тема прихода в упадок дома-музея поднималась «Литературной газетой» в мае 2018 года, а в июне в известность о ситуации с объектом культурного наследия был поставлен в известность председатель крымского правительства.

«22 июня 2018 года я был в Симферополе на приеме у Аксенова С.В., которому рассказал о плохом состоянии Дома-музея А.П. Чехова в Ялте», - написал САРДЫКО и сообщил, что с тех пор деградации музея никто не противостоит, вдобавок, в ноябре 2018 года протекла крыша и пострадали экспонаты в кабинете писателя.

«Туалет мемориального чеховского флигеля фактически стал общественной уборной, так как до сих пор не работают расположенные рядом с музеем городские туалеты», - проинформировал АКСЕНОВА в письме главный редактор.