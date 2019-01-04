Американские войска в Сирии: вывод или ротация?

Как стало известно «АН», ЦРУ США полностью ротировало весь корпус так называемых «полевых агентов».

Российские военные источники в разговоре с «АН» утверждают, сто весь корпус США в Сирии насчитывает «порядка 2200-2700 военнослужащих. Из них порядка 1800 – спецназ, в том числе из «Дельта Форс».

Примерно 400 инструкторов. Порядка 100 полевых агентов. Остальное – силы обеспечения.

«Именно полевые агенты были ротированы в декабре. Спецназ и инструктора пока остаются в местах дислокации», - говорит источник.