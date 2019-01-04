ММК определил параметры адресных выплат пострадавшим в ЧП в Магнитогорске

В соответствии с ранее сделанным заявлением, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников принял решение о размерах материальной помощи пострадавшим в результате обрушения жилого многоквартирного дома в Магнитогорске.

ММК осуществит адресные выплаты пострадавшим. Совокупная сумма выплат составит около 100 млн рублей. Средства уже перечислены на счет магнитогорского благотворительного фонда «Металлург».

Комментируя решение о выделении средств, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников отметил: «Магнитка всегда умела сплотиться во времена испытаний. Город и комбинат на протяжении всей истории были единым целым. Поэтому мы воспринимаем боль пострадавших в этой трагедии как собственную. Мы не могли остаться в стороне и не помочь людям в их несчастье. При этом прекрасно понимаю, что никакие денежные средства не смогут восполнить потерю родных и близких».

В соответствии с принятым на ММК решением, близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат 1 млн рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Граждане, получившие вред здоровью - по 200 тыс. рублей (при причинении легкого вреда), и по 400 тыс. рублей, если здоровью причинен вред средний или тяжкий. Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в зависимости от количества комнат.

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Для оформления и дальнейшего получения адресных выплат от ПАО «ММК» пострадавшим необходимо обратиться к специалистам БФ «Металлург», которые будут ждать пострадавших и их родственников:

4,5,6,7 января - в оперативном штабе в школе №14 по адресу: Магнитогорск, ул. Галиуллина,11/3, с 8:00 до 20:00

с 8 января - в Администрации города Магнитогорска в кабинете №100, с 8:30 до 17:30.

Работа специалистов организована в режиме «одного окна».