Израильские ВВС вновь хозяйничают в небе Сирии

Израильские ВВС только в декабре 2018 года нанесли более 30 ударов по сирийской территории. Погибли мирные жители. Несмотря на поставленные в Сирию комплексы ПВО «С-300» израильские ВВС нанесли только в декабре 2018 года более 30 авиаударов ракетами класса «воздух-поверхность» и КАБ по сирийской территории.

В сирийских соцсетях сообщается, что авиаудары были нанесены не только по базам иранских войск и «Хейзболлы», но и по мирному населению. Сообщается, что более 20 человек погибли в поселоке Аш-Шаафа провинции Дейр-эз-Зор.

Источник «АН» в Главном командовании ВКС России, которые отвечает за системы ПВО в Сирии, подтверждают нанесение ударов ВВС Израиля. Но подчеркивает, «что это было согласованно с нашей группировкой».