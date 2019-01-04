В пятницу, 4 января, стало известно, что сверхтяжелая российская ракета-носитель получила официальное название "Енисей". Первый ее полет должен состояться с космодрома Восточный в 2028 году.

Отмечается, что в качестве первой ступени ракеты будут использоваться блоки "Союз-5", а третья ступень будет создана в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", передает ТАСС.

Ранее подчеркивалось, что все составные части "Енисея" должны обладать потенциалом самостоятельной летной практики и серийного выпуска. Руководство РФ получит окончательные варианты технического облика ракеты, а также технико-экономическое обоснование данного проекта в начале 2019 года.