В Госдуме советуют провести масштабную ревизию автомобилей с "мигалками"
4 января 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву инициировать масштабную ревизию автомобилей с "мигалками". Политик объяснил, почему это следует сделать.
По словам Милонова, ему часто поступают сообщения от граждан РФ насчет того, что в последнее время существенно увеличилось количество гражданских машин с проблесковыми сигналами.
Депутат напомнил, что в начале "нулевых" в больших городах наблюдалось огромное количество автомобилей с "мигалками", которые демонстративно нарушали ПДД, создавали пробки и раздражали других участников дорожного движения, передает сегодня РИА "Новости".