Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву инициировать масштабную ревизию автомобилей с "мигалками". Политик объяснил, почему это следует сделать.

По словам Милонова, ему часто поступают сообщения от граждан РФ насчет того, что в последнее время существенно увеличилось количество гражданских машин с проблесковыми сигналами.

Депутат напомнил, что в начале "нулевых" в больших городах наблюдалось огромное количество автомобилей с "мигалками", которые демонстративно нарушали ПДД, создавали пробки и раздражали других участников дорожного движения, передает сегодня РИА "Новости".