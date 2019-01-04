Россиянин погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая свою тонущую дочь
4 января 2019, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде в новогодние каникулы погиб 58-летний мужчина из России, который спасал из моря свою дочь.
Семья россиян прилетела на отдых на тайский остров Самуи. Российская семья из четырёх человек отправилась купаться в море.
В тот день в Сиамском заливе в Таиланде началось волнение, вызванное сформировавшимся в Южно-Китайским море тропическим ураганом Pabuk. Но россияне начали купаться в заливе, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие купание.
Когда девочку накрыло волной, и она стала тонуть примерно в 50 метрах от берега, ее отец бросился на помощь. Мужчине удалось вытащить своего ребенка с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, где уже можно было встать на ноги. Но самого отца накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни. От удара он потерял сознание, сообщает тайский портал Pattaya Now (Pattaya People).
Спасатели вытащили мужчину из воды, но он уже находился в бессознательном состоянии. Они пытались его реанимировать. Но попытки оказались безуспешными, - сообщает РИА Новости.
Местные синоптики прогнозировали проливные дожди и огромные семиметровые волны. По информации метеорологического департамента Таиланда, подобного рода тропический шторм станет первым за последние 30 лет.
Россияне, отдыхающие в популярном курортном городе Паттайя сообщили "Аргументам недели", что здесь относительно спокойно. Но пик ожидается сегодня вечером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram