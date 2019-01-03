Магнитогорск: техногенная катастрофа или теракт?

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция на проспекте Карла Маркса. Между тем, окончательной официальной версии причин взрыва и обрушения подъезда в жилом доме по-прежнему нет.

Однако, согласно сообщениям некоторых источников в силовой среде, существует цепь определенных событий, которые могут рассматриваться как связанный воедино сценарий всего произошедшего.

Так, стало известно, что накануне трагедии, 30 декабря, неизвестный мужчина снял квартиру в подъезде №7 многоэтажного жилого дома, возвышающегося на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.

Мужчина, предположительно, являлся выходцем из Северной Азии. Записи с камер наблюдения зафиксировали незнакомца, выходившего из данного дома незадолго до страшного взрыва.

Отметим, прибывшие на место происшествия силовики начали проверку множества версий случившегося, хотя как изначально, так и впоследствии основной причиной назывался взрыв бытового газа.

"Чтобы произошел взрыв такой силы, должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться только умышленно. Либо это не газ", - уверен источник Znak.com в газовой службе Челябинской области.

Вечером 31 декабря в Магнитогорск прилетает президент Российской Федерации Владимир Путин. В течение всего пребывания в городе главы государства (несколько часов) версия о теракте не звучит.

В то же время правоохранители организуют в городе проверки в местах массового скопления людей. Камеры возле ТЦ "Континент" 1 января зафиксировали бездомного по виду мужчину, осматривавшего урны вокруг здания.

Одна из урн привлекает его внимание, он достает из нее некий предмет и уходит. Мужчину задерживают. Предмет, похожий на взрывное устройство, связанное проводами с мобильным телефоном, изымают.

Как выясняется, ранее задержанному, позарившемуся на телефон, удалось случайно отсоединить нужные провода в системе "телефон-взрывчатка" и таким образом фактически разминировать устройство.

По мобильному телефону спецслужбы выходят на круг лиц, которые могут быть причастны к взрывчатке в торговом центре, и обнаруживают поблизости частную "Газель", в которой находятся несколько человек.

В ходе спецоперации по задержанию пассажиры "Газели" отстреливаются от силовиков, трое оказываются убиты, а автомобиль, предположительно, из-за находившейся внутри взрывчатки, "взлетает на воздух".

Четвертому мужчине в тот момент удалось скрыться, однако днем 2 января он был убит в ходе операции по его задержанию на съемной квартире, в которой он, вероятно, прятался от правоохранителей.

Так что же все-таки произошло с домом на проспекте Карла Маркса? Был ли это газ или взрывное устройство? Почему СК РФ никак не комментирует взрыв "Газели"? Почему молчат почти все силовые структуры?

В Магнитогорске, равно как и по всей стране, ходит множество слухов, связанных с трагедией. Однако, из-за недостатка информации больше пока все же вопросов, чем ответов.