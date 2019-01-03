С начала запуска движения по Крымскому мосту проехали 3,5 млн машин

С начала запуска движения по мосту через Керченский пролив проехали более 3,5 миллионов легковых и грузовых автомобилей. Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань», в декабре по транспортному переходу проехали около 225,7 тысяч машин, а среднесуточная интенсивность составила около 7,3 тысяч, пишут «Аргументы недели-Крым».

Общий трафик практически равномерно распределяется в направлении Тамани или Крыма, а вот грузовые автомобили чаще едут на Крымский полуостров. Рекордное количество автомобилей, 33,3 тысячи, проехали по мосту 12 августа. Наименьшее количество было зафиксировано 1 декабря, когда по транспортному переходу проехали 6,1 тысячи машин.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая. С того времени действовали ограничения на проезд по транспортному переходу грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В ночь на 1 октября был снят запрет на проезд по мосту всех большегрузов, кроме тех, что перевозят опасный груз.