Американцы передумали считать Симферополь российским

На сайте американского телеканала CNN опубликовали подборку фотографий «Новогодние празднования по всему миру». В материал попал и снимок, сделанный на главной площади Симферополя, пишут «Аргументы недели-Крым».

Изначальное в подписи к фотографии крымскую столицу обозначили как часть Российской Федерации. На то отреагировало посольство Украины в США. Там посоветовали телеканалу «лучше проверять факты и выбирать контент».

«Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию», – заявили в посольстве.

После этого в материале появилось уточнение, что Симферополь – город на Крымском полуострое, регионе, который оспаривается с момента «аннексии Россией» территории от Украины.